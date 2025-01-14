

«Репортеры без границ»: Мзия Амаглобели и Гурам Мурванидзе должны быть немедленно освобождены

14.01.2025 19:18





Организация «Репортеры без границ» требует немедленного освобождения Мзии Амаглобели и Гурама Мурванидзе. Об этом организация написала в социальной сети X.



«Репортеры без границ» требуют беспристрастного расследования ареста Мзии Амаглобели, основателя и директора «Батумелеби» и «Нетгазети», и Гурама Мурванидзе, оператора «Батумелеби». Они должны быть немедленно освобождены», — говорится в заявлении международной организации.



Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Напомним, ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, однако, по словам, в результате давки она ощутила боль в руке и, взмахнув ею, нечаянно ударила полицейского, который, как выяснилось позднее, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.





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