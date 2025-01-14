

В Тбилиси проходит протестное шествие с призывом присоединиться к всеобщей забастовке

14.01.2025 21:33





В Тбилиси проходит протестное шествие с призывом присоединиться к всеобщей забастовке, которая пройдет в Грузии 15 января.



Требования все те же: освобождение политзаключенных и назначение перевыборов.



Протестующие скандируют: «Всюду полиция, нигде правосудия».



Напомним, масштабная забастовка анонсирована на завтра,15:00. Организаторы заявили:



На 3 часа мы временно закроем двери и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции:



• застопорившаяся экономика;

• закрытый бизнес;

• бедность и безработица.





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