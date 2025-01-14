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В Тбилиси проходит протестное шествие с призывом присоединиться к всеобщей забастовке
14.01.2025 21:33
В Тбилиси проходит протестное шествие с призывом присоединиться к всеобщей забастовке, которая пройдет в Грузии 15 января.
Требования все те же: освобождение политзаключенных и назначение перевыборов.
Протестующие скандируют: «Всюду полиция, нигде правосудия».
Напомним, масштабная забастовка анонсирована на завтра,15:00. Организаторы заявили:
На 3 часа мы временно закроем двери и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции:
• застопорившаяся экономика;
• закрытый бизнес;
• бедность и безработица.
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