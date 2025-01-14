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В Тбилиси проходит протестное шествие с призывом присоединиться к всеобщей забастовке


14.01.2025   21:33


В Тбилиси проходит протестное шествие с призывом присоединиться к всеобщей забастовке, которая пройдет в Грузии 15 января.

Требования все те же: освобождение политзаключенных и назначение перевыборов.

Протестующие скандируют: «Всюду полиция, нигде правосудия».

Напомним, масштабная забастовка анонсирована на завтра,15:00. Организаторы заявили:

На 3 часа мы временно закроем двери и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции:

• застопорившаяся экономика;
• закрытый бизнес;
• бедность и безработица.


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