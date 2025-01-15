

Журналист Звиад Коридзе утверждает, что на него напал депутат от «Мечты»

15.01.2025 10:45





Журналист и медиаэксперт Звиад Коридзе утверждает, что на него напал депутат от «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе. Коридзе рассказал подробности нападения на него в отеле «Шератон» в Батуми, отметив, что Самхарадзе ругался, угрожал ему, в конечном итоге в инцидент вмешался охранник.



«Я сидел в вестибюле отеля «Шератон». Вдруг я увидел людей, пьющих за несколькими столиками. Потом он подошел к столику, ко мне и сказал: я тебя знаю, ты Звиад Коридзе.



Он начал ругаться в адрес «Национального движения», на что я не отреагировал. Он ушел, пошел к двери, вернулся (со словами) «что ты сказал о «Мечте», кого ты ругаешь?». Он начал ругаться, ударяя ногами по креслу. Вдруг я увидел, что в люди начали выходить из-за стола, должно быть их было 10-12 человек, я даже не считал, они начали двигаться в мою сторону.



Я подошел к стойке регистрации и попросил охранника о помощи, охранник выбежал. Он попытался отогнать их от меня. Были угрозы, ругань. Охранник меня увел», — говорит Коридзе.



Звиад Коридзе находится в местной клинике, после потасовки, у него наблюдаются незначительные травмы, сообщают разные СМИ.





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