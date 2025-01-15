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«Репортёры без границ»: В Грузии царит «систематическое полицейское насилие»


15.01.2025   10:50


Международная журналистская организация Reporters sans frontières («Репортёры без границ») заявила, что в Грузии царит "систематическое полицейское насилие" в отношении представителей СМИ и призвала отреагировать Евросоюз.

В отчете организации говорится, что более 70 репортеров подверглись нападениям в Грузии, некоторые из них неоднократно, в ходе освещения протестов, начавшихся в ноябре 2024 года.

«Грузинская мечта» — это кошмар для демократии и медиа, разоблачающих ее авторитарные действия. Полная безнаказанность правоохранительных органов, а также новые законы серьезно угрожают праву на достоверную информацию...RSF настоятельно призывает ЕС принять решительные меры и начать международное расследование насилия, совершенного в отношении журналистов, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявляет Жанна Кавелье, руководитель отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии.

По последним инцидентам Reporters sans frontières призвали к немедленному освобождению и беспристрастному расследованию обстоятельств задержания в Батуми Мзии Амаглобели, основателя и директора Batumelebi и Netgazeti, и оператора изданий Гурама Мурванидзе.


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