

«Репортёры без границ»: В Грузии царит «систематическое полицейское насилие»

15.01.2025 10:50





Международная журналистская организация Reporters sans frontières («Репортёры без границ») заявила, что в Грузии царит "систематическое полицейское насилие" в отношении представителей СМИ и призвала отреагировать Евросоюз.



В отчете организации говорится, что более 70 репортеров подверглись нападениям в Грузии, некоторые из них неоднократно, в ходе освещения протестов, начавшихся в ноябре 2024 года.



«Грузинская мечта» — это кошмар для демократии и медиа, разоблачающих ее авторитарные действия. Полная безнаказанность правоохранительных органов, а также новые законы серьезно угрожают праву на достоверную информацию...RSF настоятельно призывает ЕС принять решительные меры и начать международное расследование насилия, совершенного в отношении журналистов, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявляет Жанна Кавелье, руководитель отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии.



По последним инцидентам Reporters sans frontières призвали к немедленному освобождению и беспристрастному расследованию обстоятельств задержания в Батуми Мзии Амаглобели, основателя и директора Batumelebi и Netgazeti, и оператора изданий Гурама Мурванидзе.





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