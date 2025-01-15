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Хвича Кварацхелия попращался с «Наполи» - Париж ждет грузина
15.01.2025 12:17
«Хвича Кварацхелия сегодня отправится в Париж. Перед этим он посетил базу команды в Кастель-Вольтурно, где главный тренер Антонио Конте довольно холодно с ним попрощался», — сообщает «Area Napoli».
«Хвича Кварацхелия отправится в Париж, а перед этим он в последний раз в своей карьере посетил спортивный центр в Кастель-Вольтурно. Он не принимал участия в тренировках из-за болей в мышцах. На этом его приключения в Неаполе закончились.
У Хвичи была возможность встретиться со своими товарищами по команде. Это был грустный, но эмоциональный момент. Грузин — хороший человек, но его внезапный уход разочаровал многих в команде. Антонио Конте встретил его довольно холодно, так как был очень расстроен неожиданным решением игрока.
«Пари Сен-Жермен» и «Наполи» в течение последних нескольких дней находились в постоянном контакте, чтобы завершить трансфер грузинского игрока. Окружение Хвичи уже договорилось о пятилетнем личном контракте с парижским клубом, согласно которому, он будет получать в качестве зарплаты 9 миллионов евро за сезон, также предусмотрены бонусы», — пишет «Area Napoli».
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