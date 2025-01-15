

Фонд Генриха Бёлля призвал к немедленному освобождению журналиста Мзии Амаглобели

15.01.2025 12:57





«Мы призываем все ответственные органы немедленно освободить Мзию Амаглобели», — говорится в заявлении Heinrich Boell Foundation (Фонд Генриха Бёлля).



«Тбилисский офис Heinrich Boell Foundation уже много лет сотрудничает с Мзией Амаглобели, основательницей и директором «Batumelebi» и «Netgazeti». Госпожу Мзию отличает высокий профессионализм, добросовестность и преданность делу.



«Batumelebi»/«Netgazeti» – независимое медиа, играющее особую роль в развитии СМИ и демократии в Грузии. Более 20 лет оно предлагает читателям медиаматериалы, созданные на высоком профессиональном уровне, предоставляющие гражданам объективную информацию и последовательно освещающие все проблемы, волнующие общество.



Особой оценки заслуживает работа «Batumelebi» как регионального СМИ в Аджарии.



Тбилисский офис Heinrich Boell Foundation призывает все ответственные органы немедленно освободить Мзию Амаглобели. 14 января Мзия была помещена в тюрьму в качестве меры пресечения, а ходатайство защиты об освобождении под залог было отклонено. Представители СМИ, правозащитники и организации гражданского общества протестуют против решения Батумского городского суда и заявляют, что оснований для применения предварительного заключения к г-же Мзии нет.



«Мзия Амаглобели является неотъемлемой частью деятельности «Batumelebi»/«Netgazeti». Мы надеемся, что она сможет продолжать свою важную работу без каких-либо перерывов. Мы требуем справедливого и беспристрастного суда в соответствии с международными стандартами и призываем правительство Грузии обеспечить свободу медиа в стране», — говорится в заявлении.



Накануне немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра также потребовал освобождения Мзии Амаглобели.





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