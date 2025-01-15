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IMS: Арест Амаглобели — серьёзный удар по независимой журналистике
15.01.2025 16:35
«Международная поддержка СМИ» (IMS), являющаяся международной организацией по защите свободы прессы и прав журналистов, отреагировала на арест Мзии Амаглобели и призвав к ее немедленному освобождению.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу ареста основателя и директора «Netgazeti» и Batumelebi» Мзии Амаглобели и проблемных обстоятельств, которые имели место при его аресте.
Мзия Амаглобели более 20 лет посвятила борьбе за свободу слова и независимую журналистику в Грузии.
Ее непоколебимая приверженность демократии и свободе выражения мнений сделала ее критическим голосом в стране. Выдвинутые против нее обвинения и ненадлежащее обращение с ним в изоляторе вызывают серьезную обеспокоенность по поводу свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Эти действия указывают на более широкий контекст давления на независимые СМИ.
Арест Мзии Амаглобели и решение оставить ее в заключении – это прямое нарушение ее прав и серьезный удар по независимой журналистике, что существенно затрудняет работу «Netgazeti» и Batumelebi» в столь критический для Грузии период.
IMS призывает режим «Грузинской мечты» соблюдать принципы прозрачности, справедливости и верховенства закона.
Немедленно освободите Мзию Амаглобели, нет никаких доказательств того, что она представляет угрозу для следствия.
Мы выражаем солидарность с Мзией Амаглобели, призываем всех, кто поддерживает свободу прессы, присоединиться к нам и защитить свободу прессы и демократию в Грузии», — пишет организация.
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