

IMS: Арест Амаглобели — серьёзный удар по независимой журналистике

15.01.2025 16:35





«Международная поддержка СМИ» (IMS), являющаяся международной организацией по защите свободы прессы и прав журналистов, отреагировала на арест Мзии Амаглобели и призвав к ее немедленному освобождению.



«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу ареста основателя и директора «Netgazeti» и Batumelebi» Мзии Амаглобели и проблемных обстоятельств, которые имели место при его аресте.



Мзия Амаглобели более 20 лет посвятила борьбе за свободу слова и независимую журналистику в Грузии.



Ее непоколебимая приверженность демократии и свободе выражения мнений сделала ее критическим голосом в стране. Выдвинутые против нее обвинения и ненадлежащее обращение с ним в изоляторе вызывают серьезную обеспокоенность по поводу свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Эти действия указывают на более широкий контекст давления на независимые СМИ.



Арест Мзии Амаглобели и решение оставить ее в заключении – это прямое нарушение ее прав и серьезный удар по независимой журналистике, что существенно затрудняет работу «Netgazeti» и Batumelebi» в столь критический для Грузии период.



IMS призывает режим «Грузинской мечты» соблюдать принципы прозрачности, справедливости и верховенства закона.



Немедленно освободите Мзию Амаглобели, нет никаких доказательств того, что она представляет угрозу для следствия.



Мы выражаем солидарность с Мзией Амаглобели, призываем всех, кто поддерживает свободу прессы, присоединиться к нам и защитить свободу прессы и демократию в Грузии», — пишет организация.





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