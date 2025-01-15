

Директор Netgazeti опубликовала письмо из заключения

15.01.2025 18:11





Мзия Амаглобели, соучредитель и директор Netgazeti и Batumelebi, прислала письмо из Руставской тюрьмы.



Как пишет Амаглобели произошедший факт и вынесенные ей обвинения являются результатом репрессивных процессов, направленных против личности и свободы выражения мнения.



«Факт, который произошел, и предъявленное мне обвинение, являются результатом репрессивных, враждебных, наполненных ненавистью процессов, направленных против личности и свободы выражения. Тех процессов, которые развиваются в последний год и входят в нашу повседневную жизнь, как диктатура», — написала Мзия Амаглобели.



Напомним, 14 января судя Батумского городского суда Нино Сахелашвили оставила в предварительном заключении основателя и директора Netgazeti и Batumelebi Мзию Амаглобели. Она обвиняется в нападении на сотрудника полиции.



Судья отклонила ходатайство защиты о залоге в размере 100 000 лари и избрала для Амаглобели предварительное заключение в качестве меры пресечения. Прокурор просил суд отказать в освобождении под залог и оставить журналистку под стражей, сославшись на возможность совершения Амаглобели повторного преступления.



Амаглобели было предъявлено обвинение по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса, которая касается нападения на сотрудника полиции. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



Слушание по ее делу назначено на 4 марта.



Арест Амаглобели был осужден местным медиа-сообществом, как нападение на свободу СМИ, а также вызвал обеспокоенность на международном уровне.





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