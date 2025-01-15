

Протест на проспекте Руставели продолжается

15.01.2025 19:31





На проспекте Руставели началась акция протеста.



Протестующие перекрыли автомобильную дорогу на территории у парламента.



Ранее работодатели и работники объявили забастовку из-за сложившейся ситуации в стране и с 15:00 до 18:00 приостановили работу.



Требования бастующих и участников акции остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить всех задержанных в период протестов.





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