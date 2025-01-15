Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Протест на проспекте Руставели продолжается


15.01.2025   19:31


На проспекте Руставели началась акция протеста.

Протестующие перекрыли автомобильную дорогу на территории у парламента.

Ранее работодатели и работники объявили забастовку из-за сложившейся ситуации в стране и с 15:00 до 18:00 приостановили работу.

Требования бастующих и участников акции остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить всех задержанных в период протестов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна