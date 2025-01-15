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Протест на проспекте Руставели продолжается
15.01.2025 19:31
На проспекте Руставели началась акция протеста.
Протестующие перекрыли автомобильную дорогу на территории у парламента.
Ранее работодатели и работники объявили забастовку из-за сложившейся ситуации в стране и с 15:00 до 18:00 приостановили работу.
Требования бастующих и участников акции остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить всех задержанных в период протестов.
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