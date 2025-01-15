

Глава GYLA требует немедленного приостановления служебных полномочий главы полиции Аджарии

15.01.2025 20:31





Глава Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) Нона Курдованидзе требует немедленного приостановления служебных полномочий главы полиции Аджарии Ираклия Дгебуадзе.



Как отметила председатель GYLA Нона Курдавадзе, сегодня она посетила учредителя и директора изданий "Batumelebi" и "Netgazeti" Мзию Амаглобели, и присутствовала на процессе ее допроса по факту ненадлежащего обращения.



По словам Ноны Курдавадзе, Мзия Амаглобели подробно рассказала специальной следственной службе о случаях ненадлежащего обращения с ней в дворе и здании полицейского участка.



«Сегодня председатель GYLA Нона Курдавадзе посетила Мзию Амаглобели и присутствовала на ее допросе в связи с фактом ненадлежащего обращения.



Мзия Амаглобели предоставила подробную информацию специальной следственной службе о случаях ненадлежащего обращения с ней в дворе и здании полицейского участка. После ее задержания Иракли Дгебуадзе оскорблял ее словами, а затем несколько раз пытался физически воздействовать на нее, но другие сотрудники полиции смогли задержать Иракли Дгебуадзе и вывести его из комнаты. Иракли Дгебуадзе несколько раз входил в комнату и продолжал агрессивно обращаться с ней. Во время одного из таких входов он ПЛЮНУЛ Мзие Амаглобели в лицо. Также по ее заявлению, в течение некоторого времени ей не предоставляли воды и не позволяли воспользоваться туалетом.



GYLA призывает:



Специальную следственную службу своевременно расследовать факт уничижительного обращения с Мзией Амаглобели с соответствующей квалификацией.



Немедленно приостановить служебные полномочия начальника полиции Батуми Иракли Дгебуадзе».





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