

ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан,

15.01.2025 20:36





Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан, сообщает Центр социального правосудия.



SJC призывает Министерство юстиции Грузии и Анри Оханашвили должным образом исполнить решение ЕСПЧ от 14 января 2025 года и не допустить экстрадиции Афгана Садыгова в Азербайджан, а также принять все необходимые меры, включая своевременную координацию с соответствующими учреждениями.



"Сегодня, 15 января 2025 года, судья Апелляционного суда Тбилиси Давит Ахалбедашвили отклонил апелляционную жалобу Афгана Садыгова, касающуюся отказа в предоставлении ему статуса беженца или гуманитарного статуса в Грузии. Этот суд был последней инстанцией, которая могла бы защитить права изгнанного журналиста и редактора и приостановить его экстрадицию.



К сожалению, у национальных судов не было должной независимости и добросовестности, что сделало невозможным защиту абсолютных прав изгнанного журналиста.



В этом контексте Центр социального правосудия 10 января 2025 года (до этого 9 декабря 2024 года) обратился в ЕСПЧ с просьбой применить временную меру (Interim measure) и приостановить экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан. Этот механизм используется, когда существует высокий и необратимый риск нарушения прав и необходимо приостановить действия государств, противоречащие конвенции.



ЕСПЧ удовлетворил нашу просьбу и 14 января 2025 года принял решение, в котором указал властям Грузии, что для обеспечения надлежащего судебного процесса и интересов сторон, в соответствии с Правилом 39 Регламента суда, Афган Садыгова не должен быть передан Азербайджану в течение 7 дней после принятия решения Апелляционным судом. Суд также указал, что жалобе следует придать приоритет в соответствии с Правилом 41.



Это решение является промежуточным решением Европейского суда по применению временной меры, поскольку рассмотрение дела на уровне национальных судов еще не было завершено. При этом существовала теоретическая возможность, что Апелляционный суд мог бы удовлетворить запрос о предоставлении Афгану Саидову международной защиты в Грузии. Европейский суд не вмешивался в компетенцию национальных судов и дождался завершения правовых механизмов на национальном уровне. Окончательное решение по этому делу Европейский суд примет после вынесения окончательного решения национальными судами."





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