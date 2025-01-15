

В Батуми напали на участников акции

15.01.2025 22:35





В Батуми напали на участников акции. Видеокадры, отображающие факт, распространяются в социальных сетях.



На кадрах видно, что имело место как физическое, так и словесное противостояние.



Один из мужчин держал в руке неизвестный предмет, с помощью которого расправлялся с участниками акции, в результате чего один из участников протеста получил физические повреждения.



«Во время шествия хлестнул сперва одного, потом второго. У нас есть пострадавший, человек не мог встать на ноги, и полиция даже не поинтересовалась, стояли, пока мы не притащили, и за что они нас арестовывают» — говорит активист Рома Махарадзе.





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