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В Батуми напали на участников акции
15.01.2025 22:35
В Батуми напали на участников акции. Видеокадры, отображающие факт, распространяются в социальных сетях.
На кадрах видно, что имело место как физическое, так и словесное противостояние.
Один из мужчин держал в руке неизвестный предмет, с помощью которого расправлялся с участниками акции, в результате чего один из участников протеста получил физические повреждения.
«Во время шествия хлестнул сперва одного, потом второго. У нас есть пострадавший, человек не мог встать на ноги, и полиция даже не поинтересовалась, стояли, пока мы не притащили, и за что они нас арестовывают» — говорит активист Рома Махарадзе.
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