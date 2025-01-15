

Студенты БГУ присоединяются к всеобщей забастовке

15.01.2025 23:46





Студенты Батумского государственного университета имени Шота Руставели присоединяются к всеобщей забастовке.

Молодежь, сделавшая несколько минут назад специальное заявление, объявила, что намерена провести ночь в стенах университета.



Студенты присоединяются к всеобщим требованиям и требуют: назначения новых выборов и освобождения политических заключенных.



«Мы также требуем от ректора и совета Батумского государственного университета сделать заявление о том, что студенты этого университета, Мате Центерадзе и Элизбар Чхиквадзе, незаконно задержаны», — заявляют молодые люди.



«Мы, студенты из Батуми, присоединяемся к всеобщей забастовке и объявили её сегодня, 15 января, в 15:00. Сейчас символически остаёмся в Батумском государственном университете и в первую очередь требуем немедленного освобождения политических заключённых — наших друзей, студентов и сограждан. Мы также требуем проведения новых выборов, справедливых выборов, которые отразят волю грузинского народа.



Кроме того, мы требуем от ректора и совета Батумского государственного университета сделать заявление о том, что студенты этого университета, Мате Центерадзе и Элизбар Чхиквадзе, были незаконно задержаны.



Свободу политическим заключённым,

огонь олигархии!

Сакартвело!» — заявили студенты.





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