|
|
|
Студенты БГУ присоединяются к всеобщей забастовке
15.01.2025 23:46
Студенты Батумского государственного университета имени Шота Руставели присоединяются к всеобщей забастовке.
Молодежь, сделавшая несколько минут назад специальное заявление, объявила, что намерена провести ночь в стенах университета.
Студенты присоединяются к всеобщим требованиям и требуют: назначения новых выборов и освобождения политических заключенных.
«Мы также требуем от ректора и совета Батумского государственного университета сделать заявление о том, что студенты этого университета, Мате Центерадзе и Элизбар Чхиквадзе, незаконно задержаны», — заявляют молодые люди.
«Мы, студенты из Батуми, присоединяемся к всеобщей забастовке и объявили её сегодня, 15 января, в 15:00. Сейчас символически остаёмся в Батумском государственном университете и в первую очередь требуем немедленного освобождения политических заключённых — наших друзей, студентов и сограждан. Мы также требуем проведения новых выборов, справедливых выборов, которые отразят волю грузинского народа.
Кроме того, мы требуем от ректора и совета Батумского государственного университета сделать заявление о том, что студенты этого университета, Мате Центерадзе и Элизбар Чхиквадзе, были незаконно задержаны.
Свободу политическим заключённым,
огонь олигархии!
Сакартвело!» — заявили студенты.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна