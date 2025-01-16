

Guns N' Roses дадут концерт в Грузии

16.01.2025 12:04





Guns N' Roses дадут концерт в Грузии. Информацию об этом сегодня официально подтвердила Black Sea Arena, однако стоит отметить, что информация о запланированном концерте в Грузии была опубликована на официальном сайте рок-группы еще в декабре 2024 года.



Как стало известно, концерт в Шекветили запланирован на 30 мая 2025 года. Точнее, по информации «Black Sea Arena», концерт пройдет на территории парка развлечений «Цицинатела».



Продажа билетов на концерт начнется 20 января в 11:00. Как говорится в заявлении Black Sea Arena, билеты будут доступны на платформе TKT.ge. По их словам, цены на билеты на концерт Guns N' Roses составят:



280 лари - star ring,

450 лари - orbit (ближайшая к сцене),

Стоимость VIP-мест — 1000 лари.



23 ноября 2024 года Black Sea Arena объявила, что мероприятие пройдет 30 мая 2025 года в парке «Цицинатела», однако чей именно концерт состоится, не уточнялся.





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