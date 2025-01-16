Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ректор батумского университета ушел в отставку на фоне протестов


16.01.2025   12:24


На фоне протестов в отставку ушел ректор Батумского художественного педагогического университета (BATU) Темур Кежерадзе. Факт он подтвердил изданию Adjara Times.

«Я устал, я стар, и у меня есть некоторые проблемы со здоровьем», — заявил Кежерадзе. При он подчеркнул, что «решение не связано ни с чем другим».

Темуру Кежерадзе 66 лет. Учебный совет избрал его ректором BATU в январе 2023 года сроком на четыре года. До этого он был заведующим кафедрой теории и истории искусства, а также много лет возглавлял Батумский драматический театр.

После объявления правительства «Грузинской мечты» о приостановке переговоров по членству страны в ЕС, часть студентов и преподавателей BATU присоединились к протестам с требованием назначения новых парламентских выборов.

9 декабря декан вуза Мамука Джорбенадзе и четверо учащихся были задержаны по обвинению в насилии. Им вменяют нападение на супруга преподавателя BATU Теи Цагурия и еще одного человека. Конфликт начался, когда студенты пытались вывесить антиправительственный баннер возле ректората.

Обвиняемым грозит до двух лет тюрьмы.

Призывы к отставке Кежерадзе звучали на протяжении последнего месяца.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна