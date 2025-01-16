

Ректор батумского университета ушел в отставку на фоне протестов

16.01.2025 12:24





На фоне протестов в отставку ушел ректор Батумского художественного педагогического университета (BATU) Темур Кежерадзе. Факт он подтвердил изданию Adjara Times.



«Я устал, я стар, и у меня есть некоторые проблемы со здоровьем», — заявил Кежерадзе. При он подчеркнул, что «решение не связано ни с чем другим».



Темуру Кежерадзе 66 лет. Учебный совет избрал его ректором BATU в январе 2023 года сроком на четыре года. До этого он был заведующим кафедрой теории и истории искусства, а также много лет возглавлял Батумский драматический театр.



После объявления правительства «Грузинской мечты» о приостановке переговоров по членству страны в ЕС, часть студентов и преподавателей BATU присоединились к протестам с требованием назначения новых парламентских выборов.



9 декабря декан вуза Мамука Джорбенадзе и четверо учащихся были задержаны по обвинению в насилии. Им вменяют нападение на супруга преподавателя BATU Теи Цагурия и еще одного человека. Конфликт начался, когда студенты пытались вывесить антиправительственный баннер возле ректората.



Обвиняемым грозит до двух лет тюрьмы.



Призывы к отставке Кежерадзе звучали на протяжении последнего месяца.



Источник: Новости - Грузия

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