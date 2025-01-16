

Суд оставил в предварительном заключении 21-летнего Мате Девидзе

16.01.2025 15:02





Судья Давид Мгелиашвили оставил под стражей 21-летнего студента и музыканта Мате Девидзе. Таким образом Мгелиашвили не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении Мате Девидзе под залог.



Сегодня стороны обсудили допустимость доказательств. После того как все доказательства по делу, включая протоколы допросов свидетелей, были признаны допустимыми, судья приступил к обсуждению вопроса о пересмотре меры пресечения.



Защита утверждала, что поскольку все свидетели опрошены, более нет риска оказания на них физического давления, а также уничтожения доказательств по делу, так как следствие завершено и дело переходит в стадию рассмотрения по существу.



Кроме того, адвокаты указали, что судья должен учесть возраст задержанного и то, что он никогда не был судим ранее.



Прокурор Ани Хубеджишвили ходатайствовала о продлении содержания Мате Девидзе под стражей по двум основаниям. По ее словам, есть риск совершения повторного преступления и есть риск побега. В качестве аргумента в пользу последнего прокурор привела тот факт, что у подсудимого есть связи за рубежом.



Несмотря на заявление защиты о том, что представленные прокурором доводы шаблонны и не основаны на реальных угрозах, судья тем не менее разделил эту позицию и оставила Мате Девидзе под стражей.



Рассмотрение дела по существу состоится 30 января.



Сам Мате Девидзе в ходе судебного разбирательства заявил, что скучает по семье, друзьям и гитаре, отметив, что не заслуживает тюремного заключения.







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