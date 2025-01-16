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Народный защитник направил в Кутаисский апелляционный суд заключение Amicus Curiae
16.01.2025 18:48
Народный защитник Грузии представил в Кутаисский апелляционный суд заключение Amicus Curiae по вопросу применения меры пресечения в отношении Мзии Амаглобели. Информацию по этому поводу публикует аппарат Народного защитника.
Сообщается, «в документе рассматриваются недостатки в обосновании применения лишения свободы в качестве меры пресечения, и в свете анализа стандартов прав человека считается, что столь интенсивное ограничение свободы человека, основанное исключительно на абстрактных и потенциальных угроз, неприемлемо».
«Народный защитник рассмотрел обвинительное заключение, ходатайство прокурора, постановление суда и апелляционную жалобу защиты и пришел к выводу, что прокурор должным образом не обосновал, почему нецелесообразно было применить иную, менее строгую меру пресечения, тем более, что, согласно апелляции, защита выразила готовность внести достаточно большую сумму залога, а также возложить на него дополнительные обязательства?
В постановлении Батумского городского суда четко указано, что суд не отреагировал должным образом на предложение защиты и оставил вопрос о применении менее строгой меры пресечения без надлежащего обоснования.
Народный защитник надеется, что Кутаисский апелляционный суд примет во внимание правовые аргументы, представленные в заключении Amicus Curiae, и рассмотрит вопрос о применении в отношении Мзии Амаглобели соразмерной меры пресечения, которая будет обоснована конкретными угрозами, если таковые имеются», — говорится в информации, распространенной Аппарата Народного защитника.
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