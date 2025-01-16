

У здания ОВГ прошла акция в поддержку медиа-менеджера Мзии Амаглобели

16.01.2025 22:43





Журналисты и простые гражданесобрались у здания Общественного вещателя Грузии, что бы выразить поддержку Мзии Амаглобели и потребовать прямого эфира.



Как заявили собравшиеся, они намерены донести до зрителя ОВГ обстоятельства ареста соучредителем и директора «Batumelebi/Netgazeti» Мзии Амаглобелии, а также рассказать о фактах неправомерного с ней обращения.



Протестующие несколько раз пытались связаться с руководством телекомпании, включая председателя Попечительского совета Васила Маглаперидзе, а также руководителя информационной службы. Однако им не ответили.



Позже собравшимся пообещали, что представители администрации свяжутся с ними завтра, чтобы обсудить возможность предоставления эфирного времени.



На акции у ОВГ выступили представители различных СМИ, они выразили солидарность с Мзией Амаглобели и присоединились к требованию Ассоциации молодых юристов Грузии о приостановке полномочий начальника Батумского управления патрульной полиции Ираклия Дгебуадзе.



После акции они направились к зданию парламента, чтобы присоединиться к гражданам, собравшимся на проспекте Руставели. Сегодня, 16 января, 50-й день непрерывных проевропейских действий.





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