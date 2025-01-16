

Детали задержания активиста Анри Кварацхелия и трагические последствия, рассказанные его супругой

16.01.2025 22:52





Супруга задержанного активиста Анри Кварацхелия, Нуца Эремиани, в интервью «Радио Свобода» поделилась деталями его задержания 5 декабря и тяжелыми последствиями, вызванными этим инцидентом.



По словам Нуцы, после насильственного вторжения полицейских в их дом и психологического давления, она пережила выкидыш на 3-й неделе беременности.



«После всего этого, через две недели у меня начались проблемы с дыханием, я теряла сознание, не могла есть и спать. Врач сказал, что выкидыш произошел из-за стресса,» рассказала она.



Она описала, как полицейские пытались взломать дверь и проникнуть в дом, используя грубую силу.



«К двери подходили люди, которые заявляли, что хотят воды или чтобы мы переставили машину, хотя у нас её нет. После этого они начали ломать дверь и окна. Когда они вошли, в доме находилось около 15 человек. Меня и сестру моего мужа удерживали, а Анри избивали кулаками и ногами, сопровождая это оскорблениями. Затем его вытащили из дома силой.»



Обвинения против Анри Кварацхелия



Анри обвиняют в нападении на полицейского с использованием «коктейля Молотова» во время акции протеста. Если вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.



Семья считает обвинения абсурдными и политически мотивированными. По словам родственников, задержание происходило ранним утром, с применением насилия и запугивания.





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