

Хвича Кварацхелия попрощался с Неаполем - впереди Париж

17.01.2025 12:10





Хвича Кварацхелия находится во Франции. Звезда грузинского и итальянского футбола начинает подготовку к своему дебютному матчу за новую футбольную команду. Первая игра Кварацхелия в «Пари Сен-Жермен» состоится 26 января. Покинув «Наполи», Кварацхелия опубликовал в социальных сетях видеообращение.



«Мне тяжело и трудно, но пришло время прощаться. Я прекрасно провел здесь время. Мы создали много совместных воспоминаний и испытали много удивительных эмоций. «Наполи» был для меня домом, где, благодаря каждому из вас, я чувствовал себя лучше всего. Путь, который мы прошли вместе, сейчас прокручивается в моей голове, и он очень эмоционален. Я никогда не забуду первый гол и те ощущения — мои первые шаги на стадионе «Наполи», ваши безумные крики, эмоции и особую энергетику, как в домашних, так и в выездных матчах.



Неаполь – футбольный город, живущий футболом, и я счастлив быть частью этой великой истории. Я многому здесь научился, как на поле, так и за его пределами. Я вырос как личность и как спортсмен. Для меня было большой честью надеть эту футболку. Я хочу поблагодарить всех, кто работает в клубе, моих товарищей по команде, тренеров и, самое главное, вас, болельщиков. Мы прощаемся, но вы всегда будете в моем сердце, и я надеюсь, что мы встретимся снова. Я знаю, вы очень опечалены моим уходом, но однажды я все расскажу. Хочу пожелать вам успехов — принесите этому городу, этим людям чемпионство…



Я приехал сюда маленьким мальчиком, которого мало кто знал. Я уезжаю отсюда как человек, который приносит с собой любовь многих людей, много побед», — говорит Кварацхелия в прощальном видео.





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