

Грузинский писатель Ака Морчиладзе снова представлен на Нобелевскую премию по литературе

17.01.2025 14:58





Известный грузинский писатель и сценарист Ака Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) повторно представлен на получение Нобелевской премии по литературе. Об этом сообщил Институт грузинской литературы имени Шота Руставели.



«Совместным решением Института грузинской литературы, профессуры факультета гуманитарных наук ТГУ и совета Грузинской ассоциации сравнительного литературоведения кандидатура писателя Аки Морчиладзе представлена на Нобелевскую премию по литературе 2025 года. Удачи ему и всей Грузии!», — говорится в заявлении института в Facebook.



Морчиладзе претендовал на премию и в 2024 году, но не добился успеха. В прошлом Грузия также выдвигала кандидатуры писателей Гурама Дочанашвили, Отара Чиладзе, Григола Робакидзе, Бесика Харанаули и Чабуа Амиреджиби.



Историк по образованию 58-летний Ака Морчиладзе является шестикратным лауреатом главной грузинской литературной премии «Саба».



В 1990-х годах в Тбилиси Ахвледиани активно работал в журналистике. Тогда же он стал публиковаться под псевдонимом Ака Морчиладзе.



Известность писателю принесли книги «Уличные псы Палиашвили», «Путешествие в Карабах», «Августовский пасьянс», «Другие», «Алхимики сочельника», «Санта-Эсперанса» трилогия Мадатова.



Снятые по его произведениям и сценариям фильмы были отмечены на ведущих кинофестивалях Европы.



Уже долгое время Морчиладзе живет и работает в Лондоне, но пишет исключительно о Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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