

Активист Темур Катамадзе объявил голодовку в изоляторе

17.01.2025 15:00





Катамадзе, известный как потомок мухаджиров, и тот, кто носит флаг на всех батумских акциях протеста, начал голодовку в знак протеста. Об этом в социальных сетях сообщил член Батумского сакребуло от партии «Гахария – За Грузию» Акаки Гвианидзе.



Катамадзе был задержан в Батуми по административному делу и освобожден 16 января.



Однако сразу после освобождения активиста вновь задержали у изолятора в Самтредиа.



Обстоятельства и причины его повторного задержания пока остаются неясными, предполагается, что у него может быть превышен срок легального пребывания в Грузии.



У Катамадзе нет грузинского гражданства.





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