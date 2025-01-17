Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Активист Темур Катамадзе объявил голодовку в изоляторе


17.01.2025   15:00


Катамадзе, известный как потомок мухаджиров, и тот, кто носит флаг на всех батумских акциях протеста, начал голодовку в знак протеста. Об этом в социальных сетях сообщил член Батумского сакребуло от партии «Гахария – За Грузию» Акаки Гвианидзе.

Катамадзе был задержан в Батуми по административному делу и освобожден 16 января.

Однако сразу после освобождения активиста вновь задержали у изолятора в Самтредиа.

Обстоятельства и причины его повторного задержания пока остаются неясными, предполагается, что у него может быть превышен срок легального пребывания в Грузии.

У Катамадзе нет грузинского гражданства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна