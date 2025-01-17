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Активист Темур Катамадзе объявил голодовку в изоляторе
17.01.2025 15:00
Катамадзе, известный как потомок мухаджиров, и тот, кто носит флаг на всех батумских акциях протеста, начал голодовку в знак протеста. Об этом в социальных сетях сообщил член Батумского сакребуло от партии «Гахария – За Грузию» Акаки Гвианидзе.
Катамадзе был задержан в Батуми по административному делу и освобожден 16 января.
Однако сразу после освобождения активиста вновь задержали у изолятора в Самтредиа.
Обстоятельства и причины его повторного задержания пока остаются неясными, предполагается, что у него может быть превышен срок легального пребывания в Грузии.
У Катамадзе нет грузинского гражданства.
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