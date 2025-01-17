

Марш против полицейского режима анонсировали в Тбилиси на 18 января

17.01.2025 17:01





Марш против полицейского режима анонсировали в Тбилиси на 18 января. Демонстранты планируют собраться в 14:00 у метро «Сараджишвили» и пройти маршем до района Темка.



«Сегодня в СИЗО находится более 50 задержанных, и за ними стоят их семьи, друзья, родственники и сторонники, чей гнев перерос в одну большую бурю… Наш долг — сделать протест еще масштабнее… Дать всем понять, что мы не потерпим господства полицейского режима и авторитаризма — ни сейчас, ни когда-либо!» — сказано в анонсе.



Специальная следственная служба 17 января сообщила, что продолжает расследование превышения полицейскими должностных полномочий на акциях протеста в ноябре и декабре. Также идет расследование нападения на журналистов телеканала Pirveli. По информации ведомства, на данный момент показания дали 343 человека, включая 49 журналистов.







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