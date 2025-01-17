

У здания МВД проходит акция протеста в поддержку Мзии Амаглобели

17.01.2025 17:03





Журналисты проводят перед зданием МВД акцию в поддержку Мзии Амаглобели.



На месте находятся журналисты, ведущие, руководители информационных служб, журналисты различных агентств.



На месте также присутствуют представители различных неправительственных организаций.



Участники акции требуют освобождения руководителя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели и других политзаключенных, а также прекращения полномочий начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.



«Мы должны показать этой власти и Министерству внутренних дел, что Мзия не одна. Мы рядом с ней, и этот процесс не остановится, пока она за решеткой. Это карательная операция, арестовав ее, они пытались, чтобы мы испугались, смягчили тон. Мзия показала нам пример этого. Они считали, что подобные методы всегда подавят и остановят протест. Никто не выигрывал войну со СМИ, и так будет и теперь», - заявила журналист Мака Чихладзе.



На месте также мобилизованы несколько экипажей патрульной полиции.





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