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Лаборатория реставрации Национального архива отреставрировала около 27 000 страниц в 2024 году
17.01.2025 20:23
В течение 2024 года Лаборатория реставрации Национального архива министерства юстиции Грузии отреставрировала 26 527 страниц архивных документов, 140 фотографий, 144 газеты и 74 технических (конструкторских) чертежа.
Среди документов имеются материалы, хранящиеся в центральных архивах исторической, новейшей истории, а также кинофотодокументы. Примечательно, что завершена реставрация церковной книги XVII века (Свинаксара), хранящейся в Национальном архиве.
Реставраторы Национального архива также завершили реставрацию Четвероевангелия XII-XIII веков, выполненного на пергаменте и содержащего палимпсестные страницы. Рукопись была возвращена в село Кураши Местийского района.
В процессе реставрации Национальный архив использует современные реставрационные материалы и технологии, что позволяет лучше защитить и сохранить архивные документы в течение более длительного периода времени.
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