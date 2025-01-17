

Лаборатория реставрации Национального архива отреставрировала около 27 000 страниц в 2024 году

17.01.2025 20:23





В течение 2024 года Лаборатория реставрации Национального архива министерства юстиции Грузии отреставрировала 26 527 страниц архивных документов, 140 фотографий, 144 газеты и 74 технических (конструкторских) чертежа.



Среди документов имеются материалы, хранящиеся в центральных архивах исторической, новейшей истории, а также кинофотодокументы. Примечательно, что завершена реставрация церковной книги XVII века (Свинаксара), хранящейся в Национальном архиве.



Реставраторы Национального архива также завершили реставрацию Четвероевангелия XII-XIII веков, выполненного на пергаменте и содержащего палимпсестные страницы. Рукопись была возвращена в село Кураши Местийского района.



В процессе реставрации Национальный архив использует современные реставрационные материалы и технологии, что позволяет лучше защитить и сохранить архивные документы в течение более длительного периода времени.







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