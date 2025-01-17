

Музыкальная площадка от Rolling Stone появится в Тбилиси

17.01.2025 20:30





Новый клуб и панорамный бар от легендарного бренда откроются на крыше отеля Telegraph, который находится недалеко от станции метро «Руставели». Первых гостей пространство примет весной этого года.



Появление на грузинском рынке Rolling Stone стало возможно благодаря сотрудничеству с Silk Road Group, которая и управляет отелем. Ожидается, что площадка привлечёт новых туристов, заинтересованных в ночных клубах.



Клуб Rolling Stone Rooftop предложит захватывающее путешествие по истории музыки, знакомя с легендарными музыкантами конца XX века и сегодняшними мегазвёздами. В планах создателей — проведение концертов и развлекательных программ.



Кроме этого, Silk Road и Rolling Stone уже обсуждают возможность открытия ещё одной гастрономической и музыкальной площадки в Батуми.







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