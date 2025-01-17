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Акции в поддержку задержанной основательницы Netgazeti и Batumelebi прошли в Тбилиси и Батуми
17.01.2025 20:43
В столице представители СМИ собрались перед зданием Министерства внутренних дел, в Батуми — у здания главного управления полиции Аджарии. Собравшиеся считают, что Мзия Амаглобели наказана за свою журналистскую деятельность, поэтому требуют ее немедленного освобождения.
Детали. В Тбилиси сотрудники СМИ держат транспарант с надписью: «Свободу директорке Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели».
Демонстранты также требуют отстранить Иракли Дгебуадзе от должности начальника Батумского городского отдела полиции Аджарской автономной области.
Контекст. Мзию Амаглобели арестовали 12 января во время акции протеста в Батуми. Журналистку обвиняют в том, что она ударила сотрудника полиции. Сама Амоглобели утверждает, что пыталась высвободить руку в давке и случайно задела начальника батумской полиции.
Судья Батумского городского суда Нино Исмашвили 14 января удовлетворила ходатайство прокурора и оставила Мзию Амаглобели под стражей. Дата предварительного слушания назначена на 4 марта.
15 января Мзия Амаглобели предоставила в Специальную следственную службу информацию о фактах жестокого обращения в полиции. Она рассказал, что после ареста начальник Батумского городского отдела полиции Иракли Дгебуадзе оскорблял ее и несколько раз пытался применить физическую силу.
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