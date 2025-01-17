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Акция протеста прошла сегодня у офиса омбудсмена Грузии
17.01.2025 21:47
Протестная акция прошла сегодня у офиса омбудсмена Грузии Левана Иоселиани. Несколько десятков человек требовали с ним встречи, называя «защитником режима».
Поводом для протеста послужило интервью Иоселиани проправительственному телеканалу POSTV. В нем омбудсмен заявил, что не увидел доказательств фальсификации парламентских выборов и «систематических пыток» в отношении задержанных на проевропейских митингах.
Протестующие пришли к офису с фотографиями избитых демонстрантов, плакатами «Оправдатель пыток и фальсификаций». А еще они принесли несколько ящиков документов в доказательство мошенничества на выборах.
Иоселиани отказался встречаться с собравшимися. Вместо этого он распространил заявление в Facebook. Народный защитник сообщил, что расценивает сегодняшний пикет, как давление на сотрудников его аппарата.
"Институт (омбудсмена) не будет идти на поводу у нескольких активистов, которые проявили себя, в основном, используя брань и язык ненависти. С этим вы должны смириться – в течение будущих четырех лет», — написал Иоселиани.
По мнению Иоселиани, те, кто обвиняет его в игнорировании предполагаемых пыток или бесчеловечного обращения с протестующими со стороны полиции, «либо намеренно распространяют неверную информацию, либо введены в заблуждение».
Что касается выборов, омбудсмен сказал, что оценка процесса не входит в его компетенцию, однако он не верит в то, что с целью фальсификации «у 100 тысяч человек могли конфисковать удостоверения личности».
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