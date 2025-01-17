

Кандидат на пост ректора БГУ заявил о давлении и угрозах

17.01.2025 22:26





Кандидат на пост ректора Батумского государственного университета (БГУ) Арчил Гучманидзе заявил о давлении и угрозах.



Сегодня, 17 января, Гучманидзе написал в Facebook, что зарегистрировался в качестве кандидата на пост ректора ВУЗа по нескольким причинам. Среди них – тяжелое положение университета, угроза его превращения в партийную структуру, утрата академической и образовательной свободы, значительное сокращение или полная ликвидация международных обменных и стажировочных программ, совместных научных проектов и грантов.



По его словам, через три часа после публикации поста ему позвонили и сообщили, что «сверху» требуют, чтобы он отозвал свою кандидатуру или участвовал в выборах незаметно, удалил свои посты и так далее.



«Иначе у тебя или у членов твоей семьи будут проблемы», – передали ему.



Гучманидзе утверждает, что ему дали срок до вечера 17 января для выполнения этих требований, однако он отказался это сделать.



«Сегодня вечером я принял решение и говорю "Грузинской мечте": жду вас 21 января в 14:00 на выборах ректора. Прошу СМИ детально освещать процесс, транслировать выступления кандидатов в прямом эфире. После завершения выборов дайте мне возможность сделать комментарий – я расскажу вам много интересного. Обращаюсь ко всем сотрудникам и академическому персоналу БГУ: выразите свою позицию! Мы теряем университет! У нас отнимают университет!» – написал он.



Гучманидзе также выразил опасения, что в ближайшие дни против него могут быть организованы провокации.



«Идите ко мне, я готов. Оставьте мою семью в покое.

Хочу предупредить "сам знает, кто": если хотя бы один волос упадет с головы кого-то из членов моей семьи... Вы знаете, я этого никому не прощу», – подчеркнул Арчил Гучманидзе.



В выборах ректора Батумского государственного университета участвуют только два кандидата: Арчил Гучманидзе и Тите Арошидзе, член партии «Грузинская мечта».



Выборы ректора БГУ пройдут 21 января в 15:00 тайным голосованием. Чтобы занять пост ректора, кандидат должен заручиться поддержкой большинства членов академического совета. В совете всего 11 членов, поэтому кандидат должен получить минимум 6 голосов.





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