

Хвича Кварацхелия официально стал игроком французского ПСЖ

18.01.2025 11:37





Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия оформил контракт с французским чемпионом ПСЖ. Контракт рассчитан до 2029 года. Подписание контракта состоялось сегодня в Париже. Вчера футболист прошел медицинскую проверку.



Напомним, что с 2022 года Хвича Кварацхелия выступал за итальянский клуб "Наполи", в составе которого он завоевал титул чемпиона Италии, стал лучшим игроком Италии сезона 2022-2023 гг.



После перехода Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал:



«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелия в семье «Пари Сен-Жермен». Хвича — один из самых ярких игроков в мировом футболе и фантастически талантливый игрок, обладающий мужественным характером и борющийся за команду. Он действительно хотел стать членом нашего большого клуба. Я знаю, что он добьется с нами самых высоких целей. Мы рады усилить наш состав и продолжать превращать «Пари Сен-Жермен» в звездную команду».



Инициатором трансфера Кварацхелия был Нассер Аль-Хелаифи, который лично вел переговоры с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.



Отметим, что сейчас во французской Лиге-1 выступают три грузинских футболиста, все они члены сборной Грузии - Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Жорж Микаутадзе («Олимпик», Лион) и Зурико Давиташвили («Сент-Этьен»).





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