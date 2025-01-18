

Сегодня в Тбилиси и регионах запланировано проведение более 13 акций-шествий

18.01.2025 12:50





Сегодня в Тбилиси и регионах запланировано проведение более 13 акций-шествий.



В грузинской столице акции-шествия пройдут с разных локаций:



14:00 – "Шествие против полицейского режима!" – Метро "Сараджишвили";



15:00 – "Протест против приговора несправедливого суда!" – Корнели Чихладзе №1, у изолятора предварительного задержания;



18:00 – "Марш "С Витязем в тигровой шкуре” к победе" – памятник Шота Руставели;



19:00 – Акция у здания парламента Грузии;



19:00 – Акция у здания Общественного вещателя Грузии;



20:30 – "Шествие неповиновения в масках" – Тбилисская филармония;



21:00 – Публичная лекция - "Технологии открытого пространства для политического преобразования" – между Храмом Кашвети и 1-ой классической гимназией;



21:30 – Публичная дискуссия - "Какое государство мы хотим" – под орлом.



Что касается регионов, в 19:00 в Кутаиси, перед зданием местной мэрии пройдет акция "Да – Европе, Нет - России!";



В Батуми, в 19:00 граждане соберутся на акцию протеста "На службе Родине!" у здания Конституционного суда Грузии;



В Зугдиди, в 17:00, у здания Окружной администрации состоится акция - "Борьба до победы!";



В Телави, в 18:00, перед зданием местной мэрии – "Непрерывный протест в Телави!";



В Ахалцихе, в 18:00, перед памятником Шота Руставели - "Нет – русскому режиму!".





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