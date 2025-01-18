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На проспекте Руставели проходит шествие в масках с изображением Бидзины Иванишвили
18.01.2025 22:09
"Свободу узникам режима!", "Огонь олигархии!" - под таким слоганом в настоящее время проходит акция-шествие от здания Тбилисской филармонии до парламента Грузии.
Участники акции, изначально собравшиеся у филармонии, направляются шествием к парламенту, где присоединятся к непрерывной акции протеста.
Протестующими занята часть проезжей части проспекта Меликишвили.
На участниках надеты т. н. „Балаклавы“ и маски с изображением Бидзины Иванишвили. По их разъяснениям, таким образом они выражают свой протест и заявляют о неповиновении т. н. олигархическому режиму и закону, запрещающему ношение масок в публичном пространстве.
Они также заявили, что подобные акции будут продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все задержанные в ходе акций протеста и не назначены новые выборы.
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