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На проспекте Руставели проходит шествие в масках с изображением Бидзины Иванишвили


18.01.2025   22:09


"Свободу узникам режима!", "Огонь олигархии!" - под таким слоганом в настоящее время проходит акция-шествие от здания Тбилисской филармонии до парламента Грузии.

Участники акции, изначально собравшиеся у филармонии, направляются шествием к парламенту, где присоединятся к непрерывной акции протеста.

Протестующими занята часть проезжей части проспекта Меликишвили.

На участниках надеты т. н. „Балаклавы“ и маски с изображением Бидзины Иванишвили. По их разъяснениям, таким образом они выражают свой протест и заявляют о неповиновении т. н. олигархическому режиму и закону, запрещающему ношение масок в публичном пространстве.

Они также заявили, что подобные акции будут продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все задержанные в ходе акций протеста и не назначены новые выборы.


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