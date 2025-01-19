

Мераб Двалишвили победил россиянина Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC

19.01.2025 11:57





Мераб Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC в суперлегком весе.



Грузинский боец ​​победил выступающего от имени России Умара Нурмагомедова.



Мераб Двалишвили завоевал чемпионский титул в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли.



На счету Мераба Двалишвили в ММА 19 побед и 4 поражения, это была 12-я победа Мераба Двалишвили подряд. Для Нурмагомедова в ММА это было первое поражение, до сих пор на счету российского борца было 18 побед и 0 поражений.





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