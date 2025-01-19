|
|
|
Мераб Двалишвили победил россиянина Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC
19.01.2025 11:57
Мераб Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC в суперлегком весе.
Грузинский боец победил выступающего от имени России Умара Нурмагомедова.
Мераб Двалишвили завоевал чемпионский титул в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли.
На счету Мераба Двалишвили в ММА 19 побед и 4 поражения, это была 12-я победа Мераба Двалишвили подряд. Для Нурмагомедова в ММА это было первое поражение, до сих пор на счету российского борца было 18 побед и 0 поражений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна