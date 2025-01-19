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Двалишвили: Весь мир был против меня, я не считался фаворитом, но меня это не интересует, я верю в себя
19.01.2025 12:17
«Я верю, что упорным трудом и верой в себя возможно достичь всего», — заявил Мераб Двалишвили журналистам после того, как защитил чемпионский пояс UFC в суперлегком весе.
Мераб Двалишвили поблагодарил болельщиков.
«Спасибо моим болельщикам и всем грузинам, я люблю вас, грузины! Знаете, я никогда не останавливаюсь и постоянно тренируюсь, но когда я согласился на бой за 6 недель раньше, я был травмирован. У меня была травма ноги, и были наложены швы, но я знал, что нужен UFC.
Умар — сильный борец. Он назвал меня старым. Да, я старый, но я тренируюсь каждый день. Я верю, что упорным трудом и верой в себя возможно достичь всего.
Весь мир был против меня, я не считался фаворитом, но меня это не интересует, я верю в себя», - сказал Мераб Двалишвили.
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