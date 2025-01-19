

Проживающего в Грузии потомка мухаджиров оставили под арестом

19.01.2025 18:09





Темур Катамадзе, потомок мухаджиров, проживающий в Грузии уже несколько лет и активно участвующий в недавних протестах, оставлен под трехмесячным арестом решением районного суда Самтредиа.



«Сегодня, 18 января, рассматривался вопрос о том, должен ли Темур Катамадзе находиться под арестом до вынесения окончательного решения о его депортации.



Судебные сроки для таких дел ограничены, и районный суд Самтредиа оставил Темура Катамадзе под арестом. Это означает, что его переведут в центр временного содержания иностранных граждан, который находится в Тбилиси.



Суд издал постановление о заключении на срок до трех месяцев. Таким образом, до вынесения решения о его депортации Катамадзе будет находиться под стражей. Этот вопрос впоследствии станет предметом отдельного разбирательства, и его интересы будет защищать Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA)», — заявила адвокат Дареджан Саладзе.



Адвокат уточнила, что решение районного суда Самтредиа будет обжаловано в течение пяти дней в Кутаисском апелляционном суде.



— «Конечно, мы обжалуем это решение и будем использовать все правовые механизмы», — добавила она.



Темур Катамадзе уже несколько лет пытается получить гражданство Грузии, однако по его словам, сталкивался с различными бюрократическими препятствиями.



По словам адвоката, вопрос о предоставлении гражданства рассматривается Тбилисским городским судом, а районный суд Самтредиа сегодня обсуждал законность ареста, связанного с его возможной депортацией.



Катамадзе дважды был задержан полицией. Первый раз в Батуми, а затем повторно 16 января, через несколько минут после освобождения из административного заключения.



17 января, Темур Катамадзе объявил голодовку в знак протеста.





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