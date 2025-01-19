|
|
|
Акция протеста у парламента Грузии продолжается
19.01.2025 23:11
На проспекте Руставели проходит акция протеста. Граждане перекрыли автомобильную дорогу перед зданием парламента.
Перед этим часть участников акции собралась у памятника Шота Руставели, откуда двинулась шествием к зданию парламента и присоединилась к продолжающейся там акции протеста.
Параллельно акции протеста проходят и в различных регионах Грузии.
Протестующие требуют назначить новые выборы и освободить задержанных.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна