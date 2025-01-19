

Акция протеста у парламента Грузии продолжается

19.01.2025 23:11





На проспекте Руставели проходит акция протеста. Граждане перекрыли автомобильную дорогу перед зданием парламента.



Перед этим часть участников акции собралась у памятника Шота Руставели, откуда двинулась шествием к зданию парламента и присоединилась к продолжающейся там акции протеста.



Параллельно акции протеста проходят и в различных регионах Грузии.



Протестующие требуют назначить новые выборы и освободить задержанных.





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