

На проспекте Руставели проходит шествие под лозунгом «Благотворительность для свободы»

19.01.2025 23:14





Добровольцы и сторонники благотворительных проектов проводят от памятника Шота Руставели к парламенту акцию-шествие под лозунгом - «Благотворительность для свободы!».



Участники марша несут транспаранты: «Включите правосудие», «Вы у нас отняли, гражданское общество вернет!», «Мы не устанем», «Пока вы мечтали, мы делали». Также у них флаги ЕС и Грузии.



Как отмечают участники шествия, заявление «Грузинской мечты» от 28 ноября абсолютно противоречит стремлению страны и народа быть членом большой европейской семьи.



Требования демонстрантов не изменились. Они призывают правительство Грузии «назначить досрочные выборы, к возвращению страны к европейскому внешнеполитическому курсу и освобождению политзаключенных».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





