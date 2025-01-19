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На проспекте Руставели проходит шествие под лозунгом «Благотворительность для свободы»
19.01.2025 23:14
Добровольцы и сторонники благотворительных проектов проводят от памятника Шота Руставели к парламенту акцию-шествие под лозунгом - «Благотворительность для свободы!».
Участники марша несут транспаранты: «Включите правосудие», «Вы у нас отняли, гражданское общество вернет!», «Мы не устанем», «Пока вы мечтали, мы делали». Также у них флаги ЕС и Грузии.
Как отмечают участники шествия, заявление «Грузинской мечты» от 28 ноября абсолютно противоречит стремлению страны и народа быть членом большой европейской семьи.
Требования демонстрантов не изменились. Они призывают правительство Грузии «назначить досрочные выборы, к возвращению страны к европейскому внешнеполитическому курсу и освобождению политзаключенных».
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