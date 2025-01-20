

Юрист объясняет, почему уголовное преследование в отношении медиа-менеджера Мзии Амаглобели незаконно

20.01.2025 13:21





Юрист и член движения «Хма» Вако Нацвлишвили объясняет, почему уголовное преследование в отношении Мзии Амаглобели не является законным. По его мнению, дело, что соучредитель и директор Netgazeti дала пощёчину полицейскому, должно было быть рассмотрено в рамках административного, а не уголовного производства.



Нацвлишвили подробно перечисляет свои аргументы:



Описание инцидента очевидно.

Никто не спорит с тем, что Амаглобели дала полицейскому пощёчину. Это действие можно назвать по-разному: шлёпок или пощёчина, но суть остаётся одной. Термин «пощёчина» часто используется в отношении женщины, поскольку в литературе и жизни такой жест ассоциируется с эмоциональной реакцией, а не с нападением.



Культурный контекст.

В грузинской литературе и кино часто изображаются сцены, где женщина даёт мужчине пощёчину. Обычно это происходит в моменты, когда она чувствует себя униженной, хочет привести мужчину в чувство или выражает своё разочарование. Это действие направлено на личное воздействие, так как лицо символизирует личность человека.



Определение нападения.

Нападение подразумевает внезапный удар, атаку, создающую чувство опасности и уязвимости. В уголовном кодексе нападение используется в контексте таких преступлений, как разбой, терроризм, вооружённый конфликт и геноцид. Женская пощёчина мужчине не вызывает подобной паники или угрозы, особенно если речь идёт о полицейском в окружении коллег.



Административное нарушение.

Действия Мзии Амаглобели могли быть квалифицированы как административное правонарушение по статье 173 Кодекса административных правонарушений, предусматривающее штраф от 2000 до 3000 лари или административный арест до 15 суток за оскорбление полицейского. Уголовное преследование в данном случае является незаконным.



Нацвлишвили подчёркивает, что инцидент, в котором Амаглобели дала пощёчину полицейскому, был вызван предшествовавшими провокациями со стороны полиции, включая давку и словесные перепалки.



Соучредителя и директора Batumelebi Мзию Амаглобели задержали дважды 11 января. Первый раз — за размещение плаката с надписью «Грузия бастует». Второй раз — за пощёчину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Ей предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что влечёт наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



Согласно показаниям свидетелей, инцидент произошёл на фоне конфликта между протестующими и полицией, где последние провоцировали участников.



14 января Батумский городской суд избрал для Амаглобели меру пресечения в виде содержания под стражей. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, отклонив предложение защиты об освобождении под залог в размере недвижимости стоимостью 100 000 лари.





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