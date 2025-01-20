

Журналисты требуют встречи с главой Специальной следственной службы

20.01.2025 13:37





Журналисты требуют встречи с главой Специальной следственной службы Грузии Кокой Кацитадзе, с целью начала расследования по факту ненадлежащего обращения в отношении основательницы «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели.



С этим требованием они явятся сегодня в Специальную следственную службу Грузии в 17:00. Перед этим в Ассоциации молодых юристов Грузии состоится пресс-конференция, на которой будут оглашены дополнительные подробности дела.



«Мы требуем, чтобы Специальная следственная служба начала расследование бесчеловечного обращения с Мзией и приостановления полномочий начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Это дело не может оставаться нерасследованным!» — заявила главный редактор издания «Publicа» Лика Закашвили на акции проходящей сегодня перед зданием Администрации правительства.



Соучредителя и директора Batumelebi Мзию Амаглобели задержали дважды 11 января. Первый раз — за размещение плаката с надписью «Грузия бастует». Второй раз — за пощёчину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Ей предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



Согласно показаниям свидетелей, инцидент произошёл на фоне конфликта между протестующими и полицией, где последние провоцировали участников.



14 января Батумский городской суд избрал для Амаглобели меру пресечения в виде содержания под стражей. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, отклонив предложение защиты об освобождении под залог в размере недвижимости стоимостью 100 000 лари.





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