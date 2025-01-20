

С задержанными 14 мая Сабой Мепаришвили и Омаром Окрибелашвили заключено процессуальное соглашение

20.01.2025 15:01





С двумя задержанными на акции в мае прошлого года у парламента Сабой Мепаришвили и Омаром Окрибелашвили, которых обвиняли в повреждении металлического ограждения у входа в парламент, судом оформлено процессуальное соглашение.



Судья Натия Гудадзе признала Омара Окрибелашвили и Сабу Мепаришвили виновными в предъявленном обвинении. Им было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, но в результате амнистии срок был сокращен до 2,6 лет, из которых осужденные должны отбыть 1,6 года реального наказания, а оставшийся год назначен как условный срок. Это означает, что оба осужденных проведут в пенитенциарном учреждении еще 10 месяцев.



Судья спросила обвиняемых, признают ли они свою вину, на что оба ответили утвердительно — признают.



Напомним, что 19- и 23-летний молодые люди были задержаны правоохранителями 14 мая около парламента. Им было предъявлено обвинение в групповом повреждении имущества. По материалам следствия, обвиняемые вместе с другими лицами, используя как физическую силу, так и металлический предмет, умышленно повредили металлическое ограждение, установленное у входа в парламент. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.







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