|
|
|
За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от «свиного гриппа» - СМИ
20.01.2025 16:31
За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от "свиного гриппа". Как сообщает телеканал "Рустави 2", пациенты умерли от сопутствующих заболеваний на фоне осложнений из-за вируса H1N1. Известно, что никто из них не был привит.
Заболевшие обращаются в больницу преимущественно с лихорадкой, при этом высокая температура не поддается медикаментозному лечению.
Медики отмечают, что противовирусное лечение "свиного гриппа" эффективно в первые 72 часа заболевания, поэтому призывают пациентов вовремя обращаться к врачу и не прибегать к самолечению.
Врачи ожидают пика распространения вируса к концу января.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна