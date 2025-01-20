

За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от «свиного гриппа» - СМИ

20.01.2025 16:31





За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от "свиного гриппа". Как сообщает телеканал "Рустави 2", пациенты умерли от сопутствующих заболеваний на фоне осложнений из-за вируса H1N1. Известно, что никто из них не был привит.



Заболевшие обращаются в больницу преимущественно с лихорадкой, при этом высокая температура не поддается медикаментозному лечению.



Медики отмечают, что противовирусное лечение "свиного гриппа" эффективно в первые 72 часа заболевания, поэтому призывают пациентов вовремя обращаться к врачу и не прибегать к самолечению.



Врачи ожидают пика распространения вируса к концу января.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





