

После ареста Мзия Амаглобели еще ни разу не принимала пищу, она пьет только воду

20.01.2025 17:34





По заявлению председателя «Ассоциации молодых юристов Грузии» Нонны Курдованидзе, после ареста учредитель изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели еще ни разу не принимала пищу, она пьет только воду.



Указанное заявление Курдованидзе сделала на сегодняшней пресс-конференции.



По ее же пояснению, это своеобразная форма протеста на незаконный арест, под которым она находится.



«Сегодня у меня была возможность посетить Мзию Амааглобели. Она чувствует себя бодро и готова продолжать борьбу за это дело. Также хочу добавить, что после ареста учредитель изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели еще ни разу не принимала пищу, она пьет только воду, таким образом продолжая борьбу за это дело. Это имеет форму борьбы, форма протеста - налицо», - заявила Курдованидзе.



По ее словам, администрация тюрьмы проинформирована про голодовку. Вместе с тем, Курдованидзе пояснила, что на данном этапе Амаглобели чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается.





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