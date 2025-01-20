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Пять лет тюрьмы за брошенный камень и повреждение ворот парламента


20.01.2025   17:37


Тбилисский городской суд сегодня приговорил к 5 годам тюрьмы участника акций против закона об «иноагентах» Фридона Бубутеишвили.

Он был задержан в прошлом году, 9 мая. В заключении Фридону исполнилось 20 лет.

Бубутеишвили обвинялся в том, что 1 мая 2024 года бросил камень в сотрудника МВД Грузии, а также повредил ворота парламента ( ущерб в размере 500 лари).

Ему были предъявлены обвинения по двум статьям УК. Прокуратура отклонила предложение защиты о заключении процессуального соглашения.


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