|
|
|
Пять лет тюрьмы за брошенный камень и повреждение ворот парламента
20.01.2025 17:37
Тбилисский городской суд сегодня приговорил к 5 годам тюрьмы участника акций против закона об «иноагентах» Фридона Бубутеишвили.
Он был задержан в прошлом году, 9 мая. В заключении Фридону исполнилось 20 лет.
Бубутеишвили обвинялся в том, что 1 мая 2024 года бросил камень в сотрудника МВД Грузии, а также повредил ворота парламента ( ущерб в размере 500 лари).
Ему были предъявлены обвинения по двум статьям УК. Прокуратура отклонила предложение защиты о заключении процессуального соглашения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна