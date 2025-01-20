

Пять лет тюрьмы за брошенный камень и повреждение ворот парламента

20.01.2025 17:37





Тбилисский городской суд сегодня приговорил к 5 годам тюрьмы участника акций против закона об «иноагентах» Фридона Бубутеишвили.



Он был задержан в прошлом году, 9 мая. В заключении Фридону исполнилось 20 лет.



Бубутеишвили обвинялся в том, что 1 мая 2024 года бросил камень в сотрудника МВД Грузии, а также повредил ворота парламента ( ущерб в размере 500 лари).



Ему были предъявлены обвинения по двум статьям УК. Прокуратура отклонила предложение защиты о заключении процессуального соглашения.





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