

Проправительственный телеканал PosTV начал грязную кампанию против арестованного актера Андро Чичинадзе

20.01.2025 17:42





Проправительственный пропагандистский телеканал PosTV начал кампанию против арестованного актера Андро Чичинадзе.



PosTV начали активно писать о том, что Чичинадзе снимался в российской киноленте "Нина" и в клипах российского исполнителя Баста три года назад, также отмечается, что актер – кузен лидера оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштария.



Мать актера Андро Чичинадзе Лика Гунцадзе отреагировала (https://tabula.ge/ge/news/728724-guntsadze-omis-mere-rusebi-rasats-stavazobdnen-ar) на начавшуюся кампанию:



"Шалико Рамишвили и «живые боты» ведут кампанию по дискредитации Андро. Они нашли фильм Оксаны Бычковой, снятый в Тбилиси до войны в Украине. Этот фильм — совместная продукция, в которой участвует множество грузинских актеров! Оксана — замечательный человек, антипутинский активист, которая подвергалась преследованиям. Она приехала в Тбилиси, и наша семья предоставила ей убежище. Позже она уехала в Барселону, где сейчас живет.

В России ее бы арестовали или убили.



Шалико утверждает, что фильм снят в 2023 году, что является ложью! Фильм был снят в Тбилиси до войны в Украине! После начала войны Андро не участвовал ни в одном проекте, связанном с Россией, несмотря на то, что ему предлагали огромные суммы. Конечно же, он отказывался! Оксана Бычкова — больше грузинка и патриот, чем Шалико и подобные ему! Поэтому, Шалва, у тебя ничего не выйдет! Займись своей пророссийской политикой вместе с Боренькой и своим правительством!



Не пытайся дискредитировать Андро — у тебя это не получится! И еще, меня повсюду сопровождает машина СГБ, Ну и что, мне не страшно! Поймите это раз и навсегда! Я буду бороться с вами до конца, до самой смерти! Я вас похороню, и вы уйдете вместе с делом о политических заключенных! Я вам это обещаю!"



По имеющейся информации, кинолента "Нина" создана при участии продюсеров и кинематографистов из нескольких стран, включая Россию и Грузию. Это включает финансирование, организацию съемочного процесса и постпродакшн. Также известно, что фильм ранее назывался "Джонджоли", он был анонсирован еще до пандемии. Мировая премьера картины состоялась на Шанхайском международном кинофестивале (The 25th Golden Goblet Award Official Selection).





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