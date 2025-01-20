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Участники акции протеста на проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение


20.01.2025   21:14


Участники акции протеста на проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.

Несколько минут назад к протестующим у здания парламента Грузии присоединились участники марша Грузино-американской дружбы.

"Огонь олигархии, Долой русский режим!" – скандируют демонстранты.

На 54-ый день непрерывного протеста требования участников акции остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех арестованных в ходе предыдущих акций.


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