

Участники акции протеста на проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение

20.01.2025 21:14





Участники акции протеста на проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.



Несколько минут назад к протестующим у здания парламента Грузии присоединились участники марша Грузино-американской дружбы.



"Огонь олигархии, Долой русский режим!" – скандируют демонстранты.



На 54-ый день непрерывного протеста требования участников акции остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех арестованных в ходе предыдущих акций.





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