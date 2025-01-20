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Участники акции протеста на проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение
20.01.2025 21:14
Участники акции протеста на проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.
Несколько минут назад к протестующим у здания парламента Грузии присоединились участники марша Грузино-американской дружбы.
"Огонь олигархии, Долой русский режим!" – скандируют демонстранты.
На 54-ый день непрерывного протеста требования участников акции остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех арестованных в ходе предыдущих акций.
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