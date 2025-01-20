

АМЮГ намерена обратиться с иском в ЕСПЧ по делу Мзии Амаглобели

20.01.2025 21:56





По словам председателя «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ноны Курдованидзе, если Апелляционный суд Кутаиси не изменит меру пресечения в отношении Мзии Амаглобели, то адвокаты организации подадут иск в Страсбургский суд.



Об этом Курдованидзе заявила на состоявшейся сегодня, 20 января, пресс-конференции.



Как отметила Нона Курдованидзе, Кутаисский апелляционный суд с нарушением законодательства, с опозданием принял жалобу по поводу изменения меры пресечения в отношении Мзии Амаглобели.



По ее словам, Кутаисский апелляционный суд должен был принять жалобу незамедлительно, однако это произошло только 20 января.



«Этот срок уже нарушен. Они могут с сегодняшнего дня отсчитать [72 часа] и сказать, что мы можем начать считать, с того момента, когда жалоба поступила в апелляцию, что будет незаконно. В законе четко указано, что с момента подачи жалобы отводится в общей сложности 72 часа. Такие сроки установлены в связи с тем, что доставка жалобы курьером из Батуми в Кутаиси занимает около 3 часов.



Они могли бы сделать это в тот же день [14 января]. Когда речь идет о такой крайней форме свободы, как лишение свободы, суд обязан немедленно обеспечить передачу жалобы в апелляционный суд. Чего не произошло в данном случае. Почему этого не произошло? – То, что Батумский суд отправил его с опозданием или процесс передачи затянулся, для нас не имеет никакого значения, а для законодательства это не имеет значения. Суть в том, что этот процессуальный срок нарушен, и это еще одно подтверждение того, что цепочка нарушений по делу умножилась. Возможно, это очередная форма давления и наказания, чтобы Мзия Амаглобели не получила своевременного ответа и находилась в режиме ожидания.



Если не последует адекватного ответа от апелляционного суда, которым является только отмена заключения, то мы обжалуем процессуальные нарушение и все другие нарушения по существу. Мы ожидаем, что Кутаисский апелляционный суд отменит решение Батумского суда в ближайшие часы. Если этого не произойдет, мы воспользуемся механизмом Европейского суда по правам человека и обратимся в Страсбургский суд в связи с незаконным задержанием», — заявила Нона Курдованидзе.





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