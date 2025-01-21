

«Пытаются навязать депутата мечты» - о выборах ректора Батумского Госуниверситета

21.01.2025 11:07





21 января в Батумском государственном университете [им. Шота Руставели] пройдут выборы ректора. В этот же день в 13:00 студенческое движение объявило акцию протеста под лозунгом «Нет российскому режиму в BSU».



На пост ректора претендуют два кандидата: доктор биологических наук Арчил Гучманидзе и Тите Арошидзе, член нелегитимного Верховного совета от правящей партии «Грузинская мечта».



Ректора выберет Академический совет, в состав которого входят: Паата Арошидзе (доцент), Дали Махарадзе (профессор), Кетеван Беридзе (профессор), Инга Диасамидзе (доцент), Энвер Халваши (профессор), Ростом Беридзе (профессор), Мамиа Пагава (профессор), Мераб Ардзенадзе (старший научный сотрудник), Эльза Путкарадзе (старший научный сотрудник) и Мариам Метревели (старший научный сотрудник).



Академический совет должен выбрать ректора на фоне текущего политического кризиса, когда многие студенты университета участвуют в проевропейских протестах.



Некоторые студенты считают, что это попытка «Грузинской мечты» захватить университет. Особенно активно об этом говорят те, кто участвует в акциях протеста в Батуми.



— «Нам хотят навязать самопровозглашённого депутата от «Грузинской мечты»», — говорит студент-магистрант гуманитарного факультета Арчил Беридзе, имея в виду Тите Арошидзе, который, по его словам, не имеет опыта в академической деятельности.



По его мнению, Тите Арошидзе выдвигается не только как представитель «Мечты», но и как человек, способный провести репрессии, очистив университет от критически настроенных студентов и преподавателей.



— «Он будет оказывать давление на несогласных студентов и преподавателей, устраняя их из академической среды, и одновременно создавая комфортные условия для сторонников «Мечты»», — утверждает Беридзе.



Студент также указывает на конфликт интересов: членом Академического совета является Паата Арошидзе, брат кандидата Тите Арошидзе.



— «Это очевидный конфликт интересов, но нам говорят, что в регламенте не предусмотрено отводить голос члена совета, даже если это родственник кандидата», — добавляет он.



Ещё одна кандидатура, профессор Арчил Гучманидзе, сообщил, что представители «Грузинской мечты» через посредников пытались убедить его снять свою кандидатуру, угрожая проблемами ему и его семье. Хотя в дальнейшем угрозы не повторялись, кандидат говорит, что «давление оказывается в более завуалированной форме».



Преподаватели университета также обеспокоены политизацией процесса. Профессор Малхаз Накашидзе отмечает, что это не первый случай, когда ректоров назначают под давлением властей. Он считает, что для изменения ситуации необходима демократизация университетской системы и её освобождение от политического влияния.



Выборы ректора Батумского гос.университета пройдут сегодня в 15:00. Ректор избирается Академическим советом сроком на четыре года. Если ректор не будет выбран большинством голосов, совет в течение 14 дней назначит исполняющего обязанности ректора на срок до шести месяцев.





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