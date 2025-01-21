

Журналисты в Батуми потребовали отстранить от должности главу полиции Дгебуадзе

21.01.2025 14:58





Журналисты у здания Специальной следственной службы в Батуми потребовали отстранить от должности начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.



По словам журналистки Мананы Квелиашвили, Мзия Амаглобели стала жертвой бесчеловечного обращения со стороны Дгебуадзе.



«Ираклий Дгебуадзе повел себя бесчеловечно: он плюнул (Мзие Амаглобели — ред.) в лицо, не давал пить воду, и Мзия Амаглобели стала жертвой унижения и жестокого обращения. Ираклий Дгебуадзе должен быть отстранен сегодня же», — заявил Квелиашвили.



Отметим, основательница медиа-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели объявила голодовку — она принимает только воду, по словам главы НПО АМЮГ.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Напомним, ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, однако, по словам, в результате давки она ощутила боль в руке и, взмахнув ею, нечаянно ударила полицейского, который, как выяснилось позднее, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Источник: SOVA

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