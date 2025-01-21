

«Новый театр»: Срок нашего ультиматума истек, мы начинаем!

21.01.2025 15:30





Срок нашего ультиматума истек. Мы начинаем! - об этом в соцсетях пишет «Новый театр». По их информации, протестный манифест в связи с дальнейшими шагами будет озвучен 23 января.



«21 января, и срок нашего ультиматума истек. Мы начинаем! Ждем всех, наших преданных зрителей, наших друзей, наших сторонников, каждого гражданина. 23 января в 18:00 перед театром представим протестный манифест «Нового театра». Встречаемся перед театром, проспект Давида Агмашенебели, 127», - отмечается в распространенной информации.



Ранее художественный руководитель Нового театра имени Васо Абашидзе Давид Доиашвили вместе с членами труппы на пресс-конференции перед зданием театра потребовал освобождения Андро Чичинадзе и других задержанных.



Для справки, актер Андро Чичинадзе, задержанный по обвинению в участии в групповом насилии во время акций протеста у парламента, остается в заключении.





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