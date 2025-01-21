

Задержанный в ходе акции Резо Кикнадзе начал голодовку в знак солидарности с Мзией Амаглобели

21.01.2025 16:00





Резо Кикнадзе, арестованный во время проевропейских акций, начал голодовку в знак солидарности с Мзией Амаглобели. Информацию об этом распространяет адвокат Резо Кикнадзе Элгуджа Авсаджанишвили.



Соучредитель и директор «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзия Амаглобели голодает в заключении 10-й день.



«Я не намерена принимать повестку дня этого режима. Я объявила голодовку, свобода — дороже жизни. В моем положении может оказаться любой человек, который хочет жить в демократической, справедливой, европейской, свободной от российского влияния Грузии. Боритесь, пока не поздно, боритесь везде, где бы вы не находились, в стране или за ее пределами, в селах или городах, на улицах или в аудиториях, в общественной и рабочей среде. Будьте смелыми, берегите и поддерживайте друг друга. Не допустите изоляцию Грузии от цивилизованного мира», — написала накануне Амаглобели.



Мзию Амаглобели задержали дважды 11 января. Первый раз — за размещение плаката с надписью «Грузия бастует». Второй раз — за пощёчину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Ей предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



Согласно показаниям свидетелей, инцидент произошёл на фоне конфликта между протестующими и полицией, где последние провоцировали участников.



14 января Батумский городской суд избрал для Амаглобели меру пресечения в виде содержания под стражей. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, отклонив предложение защиты об освобождении под залог.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





